هل سخرت مجلة شارلي إيبدو من ضحايا زلزال تركيا؟

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هل سخرت مجلة شارلي إيبدو من ضحايا زلزال تركيا في آخر كاريكاتير لها تسبب رسم كاريكاتوري ساخر لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في موجة غضب، عندما اتخذت من زلزال تركيا موضوع للرسم، وعد ذلك الرسم سخرية من ضحايا الزلزال وتعديا على القيم الإنسانية.