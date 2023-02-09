أميرة بوراوي.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس احتجاجا على "مشاركة دبلوماسيين وأمنيين" في إجلائها عبر تونس

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أميرة بوراوي.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس احتجاجا على "مشاركة دبلوماسيين وأمنيين" في إجلائها عبر تونس

قبل 45 دقيقة

قالت الخارجية الجزائرية إن أمنيين ودبلوماسيين فرنسيين شاركوا في عملية سرية لإجلاء الناشطة المطلوبة للقضاء الجزائري أميرة بوراوي، وهذا بطريقة سرية عبر التراب التونسي، متهمة السلطات الفرنسية بالمساس بسيادة البلاد.

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