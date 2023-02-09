ريال مدريد الإسباني يقصي الأهلي المصري برباعية ويتأهل لملاقاة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية

قبل 26 دقيقة

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني حلم نادي الأهلي المصري بالصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوز النادي الملكي بنتيجة 4-1. وبهذا الفوز سيواجه الريال نادي الهلال السعودي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.