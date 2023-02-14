زلزال تركيا وسوريا.. هل تفك "دبلوماسية الكوارث" عزلة بشار الأسد السياسية؟
زلزال تركيا وسوريا.. هل تفك "دبلوماسية الكوارث" عزلة بشار الأسد السياسية؟
بعد مقاطعة لأكثر من عشر سنوات، بادر قادة دول وملوك بالاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد عقب الزلزال المدمر. كذلك، أرسلت عدة دول مساعدات إغاثية رأها البعض فرصة كبيرة لفك عزلة بشار الأسد السياسية، بينما رأى آخرون عكس ذلك.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.