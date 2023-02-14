زلزال تركيا وسوريا.. هل تفك "دبلوماسية الكوارث" عزلة بشار الأسد السياسية؟

قبل 26 دقيقة

بعد مقاطعة لأكثر من عشر سنوات، بادر قادة دول وملوك بالاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد عقب الزلزال المدمر. كذلك، أرسلت عدة دول مساعدات إغاثية رأها البعض فرصة كبيرة لفك عزلة بشار الأسد السياسية، بينما رأى آخرون عكس ذلك.