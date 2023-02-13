زلزال تركيا وسوريا.. كيف تعرقل أطراف الصراع في سوريا وصول مساعدات الزلزال إلى المناطق المن
زلزال تركيا وسوريا.. كيف تعرقل أطراف الصراع في سوريا وصول مساعدات الزلزال إلى المناطق المن
تلعب أطراف الصراع في سوريا والتي تسيطر على المعابر الدولية والداخلية دورا مهما في عرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها في المناطق المنكوبة، فما هي أهم تلك المعابر؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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