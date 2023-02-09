دوري أبطال أوروبا: كيف تستعد الفرق للمنافسات؟ وما هي حظوظ ليفربول في الفوز على ريال مدريد؟
ينطلق ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، الرابع عشر من فبراير، بلقاء ميلان الإيطالي أمام توتنهام الإنجليزي، وفي نفس اليوم يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي فريق بايرن ميونخ الألماني .
كيف تستعد الفرق لعودة منافسات "التشامبيونز ليج"؟ وما هي حظوظ ليفربول الإنجليزي في الفوز على ريال مدريد الإسباني في لقاء يتجدد بينهما بعد نهائي الموسم الماضي الذي فاز به الملكي ليتوج بلقبه الرابع عشر في البطولة القارية؟
كما نستعرض في هذه الحلقة من برنامج #بروح_رياضية قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.
#بروح_رياضية الاثنين والخميس من كل أسبوع على صفحة "هنا لندن" على موقع بي بي سي عربي وقناة بي بي سي عربي على يوتيوب.
فيديو, كريستيانو رونالدو: في عيد ميلاده الثامن والثلاثين.. ما الذي سيضيفه للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟, المدة 18,28
لأول مرة يغادر كريستيانو رونالدو قارة أوروبا. اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية والوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم قرر تمثيل ألوان نادي النصر السعودي في تجربة جديدة. فما الذي سيضيفه؟