دوري أبطال أوروبا: كيف تستعد الفرق للمنافسات؟ وما هي حظوظ ليفربول في الفوز على ريال مدريد؟

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دوري أبطال أوروبا: كيف تستعد الفرق للمنافسات؟ وما هي حظوظ ليفربول في الفوز على ريال مدريد؟

قبل 6 دقيقة

ينطلق ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، الرابع عشر من فبراير، بلقاء ميلان الإيطالي أمام توتنهام الإنجليزي، وفي نفس اليوم يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي فريق بايرن ميونخ الألماني .

كيف تستعد الفرق لعودة منافسات "التشامبيونز ليج"؟ وما هي حظوظ ليفربول الإنجليزي في الفوز على ريال مدريد الإسباني في لقاء يتجدد بينهما بعد نهائي الموسم الماضي الذي فاز به الملكي ليتوج بلقبه الرابع عشر في البطولة القارية؟