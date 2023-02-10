لحظات مؤثرة لإنقاذ أطفال من تحت ركام الزلزال في سوريا وتركيا

قبل ساعة واحدة

ما زال الأمل في وجود ناجين تحت ركام الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا موجودا، رغم دخول عمليات الإنقاذ يومها الخامس، كالطفل السوري ووالده اللذين تم لم شملهما، وبكاء وغناء وتوسل الطفلة السورية شام وهي من تحت الأنقاض، وقصص أخرى لمن باتوا يسمون بأيتام الزلزال.