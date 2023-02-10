الآلاف يطلبون تبني الرضيعة السورية "آية" وطبيبها يرد في مقابلة مع ترندينغ
الآلاف يطلبون تبني الرضيعة السورية "آية" وطبيبها يرد في مقابلة مع ترندينغ
لاقت قصة الرضيعة السورية التي ولدت تحت الأنقاض اهتماما واسعا وتفاعلا كبيرا مع حالتها، كونها ولدت يتيمة وتوفي كل أفراد أسرتها في الزلزال. تريدينغ تحدث مع طبيبها المعالج حول حالتها وطلبات التبني الكثيرة.
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