الآلاف يطلبون تبني الرضيعة السورية "آية" وطبيبها يرد في مقابلة مع ترندينغ

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الآلاف يطلبون تبني الرضيعة السورية "آية" وطبيبها يرد في مقابلة مع ترندينغ

قبل 56 دقيقة

لاقت قصة الرضيعة السورية التي ولدت تحت الأنقاض اهتماما واسعا وتفاعلا كبيرا مع حالتها، كونها ولدت يتيمة وتوفي كل أفراد أسرتها في الزلزال. تريدينغ تحدث مع طبيبها المعالج حول حالتها وطلبات التبني الكثيرة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: