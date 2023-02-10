علاّل بوثلجة: دعمنا للحكومة ليس صكاً على بياض

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علاّل بوثلجة: دعمنا للحكومة ليس صكاً على بياض

قبل 32 دقيقة

قال علاّل بوثلجة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إن الدولة ماضية في استرجاع الأموال المنهوبة التي هُرِّبت الى الخارج مشيراً في الوقت نفسه إلى استرجاع أكثر من 20 مليار دولار من عائدات المال الفاسد في الداخل. وأضاف بوثلجة أنّ عمليات فساد واسعة شهدتها الجزائر قبل عام 2019 ، فما مدى فاعلية التشريعات الحالية في مواجهة عمليات الفساد؟

ودافع بوثلجة المنتمي لحركة البناء الوطني عن قانون الإعلام الجديد مشيراً إلى أنه يأتي لتعزيز حرية الصحافة والإعلام ولكن ضمن الأطر القانونية، فما تعليقه على حدوث عمليات توقيف لصحفيين وناشطين في الجزائر؟ وما ردّه على المخاوف المثارة حول قانون الحق النقابي الجديد؟

وأعرب علاّل بوثلجة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر عن تأييده التام لموقف الرئيس عبد المجيد تبون من أنّ وقت الوساطات بالنسبة للأزمة الجزائرية المغربية قد انتهى، فما هي مبررات هذا الموقف ؟ وما ردّه على سؤال بشأن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو؟ ولماذا تتسم العلاقات الجزائرية الفرنسية دوماً بالتذبذب؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.