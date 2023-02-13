التضخم وأثره على الشباب في المنطقة العربية

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التضخم وأثره على الشباب في المنطقة العربية

قبل 48 دقيقة

الأزمة الاقتصادية التي تعصف في العالم، تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لم تتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا والقلاقل السياسية قبل ذلك.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يسأل فريق بي بي سي إكسترا الشباب، ما هي خططهم للتأقلم مع آثار التضخم؟ وكيف يتعاملون مع غلاء المعيشة.

الطالب حسام الدين تاروت حدثنا عن معاناة الشباب من البطالة في الجزائر وشاركنا الطالب زكريا الشهاري بمعلومات عن اليمن التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم أما الطالبة ياسمين البرجاوي تحدثت عن تحديات الطلاب الجامعية في لبنان كما سأل فريق إكسترا الشباب في سوريا ومصر عن طريقة تعاملهم مع الظروف المعيشية الصعبة.

أما عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ناقش فريق إكسترا الريادي أندريه أبي عواد عن مستقبل الريادة في المنطقة وحاجات السوق المتغيرة وتعرفنا على فتاة من المغرب تركت القانون لتحقق حلماً ورثته عن عائلتها.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد : رانيا شلبي وسيف الدين الرباعي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية