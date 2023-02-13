زلزال سوريا وتركيا… الحكومة التركية تحقق في مدى احترام معايير البناء من طرف شركات التعمير

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قالت السلطات التركية إنها بدأت تحقيقات حول ما إذا كانت هناك مخالفات في معايير البناء أدت لتضرر الأبنية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر. وكانت السلطات قد أصدرت أكثر من 100 مذكرة اعتقال بحق مقاولي بناء بتهم تتعلق بعدم احترام معايير السلامة الهندسية.