زلزال سوريا وتركيا.. مزيد من الناجين ينتشلون بعد أكثر من 150 ساعة تحت الأنقاض

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زلزال سوريا وتركيا.. مزيد من الناجين ينتشلون بعد أكثر من 150 ساعة تحت الأنقاض

قبل 21 دقيقة

استطاعت فرق البحث والإنقاذ انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة بعد ما يفوق المئة والخمسين ساعة رغم أن فرص النجاة بعد 72 ساعة تتقلص، خاصة مع ظروف البرد القارس في المناطق المتضررة.

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