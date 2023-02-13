غضب في موريتانيا وتساؤلات حول وفاة الناشط الصوفي ولد الشين بعد نقلة من الشرطة إلى المستشفى

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غضب في موريتانيا وتساؤلات حول وفاة الناشط الصوفي ولد الشين بعد نقلة من الشرطة إلى المستشفى

قبل 15 دقيقة

قالت مصادر موريتانية إن عائلة الناشط الحقوقي الموريتاني الصوفي ولد الشين رفضت التقرير الخاص بنتائج تشريح جثته، والذي خلص إلى وفاته في المستشفى بسبب اثار الخنق. وكان الصوفي اعتقل ثم نقل للمستشفى قبل وفاته هناك.

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