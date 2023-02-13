غضب في موريتانيا وتساؤلات حول وفاة الناشط الصوفي ولد الشين بعد نقلة من الشرطة إلى المستشفى
غضب في موريتانيا وتساؤلات حول وفاة الناشط الصوفي ولد الشين بعد نقلة من الشرطة إلى المستشفى
قالت مصادر موريتانية إن عائلة الناشط الحقوقي الموريتاني الصوفي ولد الشين رفضت التقرير الخاص بنتائج تشريح جثته، والذي خلص إلى وفاته في المستشفى بسبب اثار الخنق. وكان الصوفي اعتقل ثم نقل للمستشفى قبل وفاته هناك.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.