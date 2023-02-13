هل يعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني؟

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هل يعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني؟

قبل 20 دقيقة

قررت إدارة فريق المريخ السوداني التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للمطالبة بإعادة مباراته مع الترجي التونسي، التي أقيمت السبت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وفاز فيها أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وعالميا، توج ريال مدريد الإسباني بطلا لأندية العالم في البطولة التي احتضنها المغرب بعد الفوز على منافسه الهلال السعودي ، فما الذي ينقص الفرق العربية للتتويج بمونديال الأندية وإنهاء السيطرة الأوروبية؟

هذه المحاور وغيرها ناقشتها الحلقة الأخيرة من برنامج #بروح_رياضية.