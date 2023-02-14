زلزال تركيا وسوريا: لحظات مؤثرة للم شمل عائلات أنقذت من تحت الأنقاض
زلزال تركيا وسوريا: لحظات مؤثرة للم شمل عائلات أنقذت من تحت الأنقاض
زلزال تركيا وسوريا: لحظات مؤثرة للم شمل عائلات أنقذت من تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل. فرق الإنقاذ ما زالت تنتشل أحياء من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا .. التحدي مع الوقت ما زال قائم ولكن الأمل وصمود العالقين مستمر.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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