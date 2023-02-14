عبد المجيد تبون.. الرئاسة ترفض تكريم الرئيس الجزائري على طريقة عبد العزيز بوتفليقة
عبد المجيد تبون.. الرئاسة ترفض تكريم الرئيس الجزائري على طريقة عبد العزيز بوتفليقة
رفضت الرئاسة الجزائرية تكريم جامعة باتنة للرئيس عبد المجيد تبون عبر لوحة فنية تحمل صورته، واعتبرت الأمر تصرفا سيئا يستحضر حقبة مشينة من تاريخ البلاد، وفقا لوصف بيان الرئاسة.
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