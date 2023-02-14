اعتقالات تونس.. جدل بعد اعتقال الشرطة لسياسيين من بينهم قيادي في حزب النهضة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اعتقالات تونس.. جدل بعد اعتقال الشرطة لسياسيين من بينهم قيادي في حزب النهضة

قبل 21 دقيقة

أثارت حملة اعتقالات جديدة في تونس شملت القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ورئيس إذاعة موزاييك إف إم جدلا في تونس. الحملة جاءت في أعقاب أخرى شهدتها البلاد قبل أيام حيث تم اعتقال نشطاء سياسيين وقضاة ورجال أعمال.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: