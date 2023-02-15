كيف تستخدم هذه الإشارات الضوئية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين؟
كيف تستخدم هذه الإشارات الضوئية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين؟
الإشارات الضوئية هذه موجودة في النمسا وهي الأولى من نوعها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
تساعد هذه الإشارات المكفوفين بطريقة ذكية من خلال إطالة الوقت الزمني للضوء الأخضر للسماح لهم بالعبور بوقت آمن ومن دون تسرع.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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