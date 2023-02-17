نبيل الحيدري: الغرب يستفيد من بقاء النظام الإيراني الحالي

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نبيل الحيدري: الغرب يستفيد من بقاء النظام الإيراني الحالي

قبل 39 دقيقة

يرى الدكتور نبيل الحيدري الأكاديمي والكاتب العراقي أن النظام الإيران بات ضعيفاً وأنه يتآكل من الداخل فما هي براهينه ودلائله؟ وقال الحيدري إن النظام الإيراني يأكل أبناءه، فما هي الشواهد التي ساقها في هذا الصدد؟ ويضيف الحيدري أنّ الغرب يستفيد من بقاء النظام الإيراني الحالي بالرغم من علمه بأنه نظام ضعيف وفاسد على حد قوله، فكيف ولماذا؟

ويقول الدكتور نبيل الحيدري إنّ الولايات المتحدة هي من سلّمت السلطة في العراق إلى الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، فما هي دلائله؟ وما تبعات ذلك؟ ويسعى الحيدري إلى التمييز بين التشيّع العربي والتشيّع "الفارسي"، فما هي أسبابه وما هي مبرراته؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.