مسلسل معاوية.. مقتدى الصدر يطلب وقف عرضه في رمضان بسبب شخصية معاوية بن أبي سفيان

قبل 30 دقيقة

طلب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر من قناة أم بي سي السعودية أن تلغي عرض مسلسل تاريخي بعنوان معاوية بن أبي سفيان، منتقدا هذه الشخصية، ومحذرا من أن عرض المسلسل يمكن أن يجرح مشاعر عدد من المسلمين.