نعمان لحلو يتعرض لهجوم من مغني الراب ديزي دروس في المغرب

تعرض الموسيقار المغربي المعروف نعمان لحلو لهجوم من قبل فناني الراب في المغرب بعد أن قال إن مغني الراب قد أضاعوا طريقهم باستخدامهم تقنيات لتقويم الأصوات. ورد الرابر المغربي ديزي دروس معتبرا أن لحلو يتحدث عن فن لا يفهم فيه.