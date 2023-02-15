هل أصبح اسم ابنة زعيم كوريا الشمالية محظورا على الأخريات؟

قبل 17 دقيقة

وسط ظهورها المتكرر في الاستعراضات العسكرية وتكهنات بإعدادها لخلافة والدها، أفادت "إذاعة آسيا الحرة" بأن كوريا الشمالية تحظر على شعبها استخدام نفس اسم ابنة كيم جونغ أون. وقالت إن السلطات الكورية الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن "جو آي".