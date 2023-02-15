زلزال تركيا وسوريا.. مخاوف على الرضيعة "آية" بعد محاولة اختطافها في سوريا

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زلزال تركيا وسوريا.. مخاوف على الرضيعة "آية" بعد محاولة اختطافها في سوريا

قبل 10 دقيقة

اقتحم مسلحون المستشفى الذي تقيم فيه الرضيعة آية بهدف اختطافها حسب البعض. المهاجمون اعتدوا على مدير المستشفى بالضرب. وقالت إدارة المستشفى إنها تلقت طلبات كثيرة لتبني الطفلة وأنه لم يظهر أحد من أقاربها المباشرين بعد.

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