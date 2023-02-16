تحقيق دولي.. شركة إسرائيلية للقرصنة والتلاعب بالانتخابات في أكثر من ثلاثين دولة
تحقيق دولي.. شركة إسرائيلية للقرصنة والتلاعب بالانتخابات في أكثر من ثلاثين دولة
كشف تحقيق دولي استقصائي من منظمة "قصص ممنوعة" عن وجود شركة إسرائيلية قرب تل أبيب تقوم بعمليات القرصة، ونشر الأخبار المضللة، والتأثير في الانتخابات في أكثر من ثلاثين دولة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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