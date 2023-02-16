زلزال تركيا وسوريا: بالإشارة إلى السوريين.. ما حقيقة التغيير الديمغرافي الذي تثيره أحزاب تركية؟

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زلزال تركيا وسوريا: بالإشارة إلى السوريين.. ما حقيقة التغيير الديمغرافي الذي تثيره أحزاب تركية؟

قبل 11 دقيقة

تزعم أحزاب تركية معارضة توقع حدوث تحول ديمغرافي في المناطق التي ضربتها الزلزال، وسط دمار كبير ونزوح للسكان المحليين. يأتي هذا الجدل وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في تركيا.

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