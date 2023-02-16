الدورة الشهرية: بقعة دم على ملابس سيناتورة كينية تتسبب بطردها من البرلمان

قبل 15 دقيقة

أجبر رئيس مجلس الشيوخ الكيني السيناتورة غلوريا أرووبا على مغادرة القاعة بسبب بقعة دم حيض على بدلتها البيضاء. وقالت أرووبا إنها اكتشفت ظهور البقعة قبل وصولها البرلمان لكنها قررت مواصلة عملها خاصة وأنها تقود حملة لتطبيع الدورة الشهرية ودفع الحكومة نحو توفير مستلزماتها للبنات والنساء غير القادرات على شرائها.