في عيد الحب: الجنس ليس كل شيء في العلاقة

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في عيد الحب: الجنس ليس كل شيء في العلاقة

17 فبراير/ شباط 2023، 09:02 GMT

في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع نتوسع في شرح مصطلح اللاجنسية ونطرح أسئلة تتعلق بالمجتمع اللاجنسي في العالم العربي. ماذا يعني أن تكون من عديمي الرغبة الجنسية؟ ما هي الضغوطات المجتمعية التي يتعرض لها اللاجنسي أو اللاجنسية؟ هل يمكن للشخص اللاجنسي أن يرتبط ويتزوج ويكوّن علاقة رومانسية على الرغم من غياب أو انعدام الرغبة الجنسية؟ وكيف يكون شكل العلاقة من دون جنس؟

إضافة إلى نظرة المجتمعات العربية إلى هؤلاء الأشخاص والصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بهم.

أسئلة كثيرة نطرحها في حلقة هذا الأسبوع مع دانا سرحان معالجة نفسية متخصصة في العلاقات الزوجية من لبنان، ونبيل علال كاتب جزائري وشارك في تأليف كتاب بعنوان "اللاجنسية".

تأخذكم الحلقة إلى ألمانيا ونعرّفكم على ألاء طه وهي شابة عراقية أعلنت انتماءها إلى المجتمع اللاجنسي، الأمر الذي عرضها للكثير من المضايقات وصل بعضها حد التهديد. وهي اليوم طالبة لجوء.

ومن ثم نذهب إلى مصر لنعرفكم على قصة شابة مصرية تنتمي أيضا إلى المجتمع اللاجنسي. عائلة هذه الشابة لا تعرف أنها لاجنسية وبالتالي أخفينا هويتها بالكامل حفاظا على سلامتها الشخصية.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: مريم التومي وسماح دعكور

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية