مانشستر يونايتد.. قطر والسعودية من بين المنافسين على امتلاك النادي الإنجليزي

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مانشستر يونايتد.. قطر والسعودية من بين المنافسين على امتلاك النادي الإنجليزي

قبل 34 دقيقة

رغبة قطر والسعودية لامتلاك نادي مانشستر يونايتد قد تواجه تعقيدات بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تحظر امتلاك امتلاك أكثر من ناد ضمن قارة واحدة، حيث تمتلك شركة الاستثمارات القطرية نادي باريس سان جيرمان، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي نيوكاسل.

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