محمد كوكة: تصريح لفنان تونسي حول "كرهه" للحجاب يثير ضجة واسعة
محمد كوكة: تصريح لفنان تونسي حول "كرهه" للحجاب يثير ضجة واسعة
جدد تصريح للفنان التونسي، محمد كوكة، النقاش حول مسألة ارتداء الحجاب معتبرا أنه "إرث من مجتمعات متمسكة بعادات وتقاليد بالية تنكر إنسانية المرأة". وجرت تلك التصريحات انتقادات لاذعة على الفنان المسرحي، في مشهد يشير أن إلى المجتمع التونسي لم يحسم بعد النقاش الدائر حول قيم الحداثة والمحافظة.
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