زلزال تركيا وسوريا: لماذا أثارت مساعدات الشيف السوري عمر لضحايا الزلزال استفزاز الكثيرين؟

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أحدث الشيف السوري الشهير عمر أبو لبدة جدلا بعد توثيقه حملة تبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي. فقال إن حجم الكيس الذي يوزعه على الأهالي في الشمال السوري هو الأكبر منذ 5 سنوات.