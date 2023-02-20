قمة الاتحاد الأفريقي: إسرائيل تتهم الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف وراء طرد سفيرة إسرائيلية
قمة الاتحاد الأفريقي: إسرائيل تتهم الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف وراء طرد سفيرة إسرائيلية
أثار طرد مسؤولة إسرائيلية من قاعة اجتماعات القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أوضح رئيس مفوضية الكيان الإفريقي أن السبب يتعلق بعدم منح إسرائيل صفة المراقب
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