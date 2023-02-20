المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن حل المجلس وإنهاء مهامه
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن حل المجلس وإنهاء مهامه
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد عشرين عاما من العمل.. إلا أن المجلس لم يستسلم لقرار الرئيس الفرنسي ، بل رد بالإعلان عن اعتماد نظام جديد له
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