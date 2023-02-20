المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن حل المجلس وإنهاء مهامه

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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد عشرين عاما من العمل.. إلا أن المجلس لم يستسلم لقرار الرئيس الفرنسي ، بل رد بالإعلان عن اعتماد نظام جديد له