مانشستر يونايتد: هل يكون عرض قطر الأقرب لشراء النادي الإنجليزي؟ وهل تقاطع أوكرانيا المنافسات الرياضية؟

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مانشستر يونايتد: هل يكون عرض قطر الأقرب لشراء النادي الإنجليزي؟ وهل تقاطع أوكرانيا المنافسات الرياضية؟

قبل 22 دقيقة

يترقب عشاق نادي مانشستر يونايتد وبقية المهتمين بعالم الرياضة ليروا من سيشارك في شراء النادي مع اقتراب الموعد النهائي "الميسر" الجمعة لتقديم العروض. ويفكر المالكون، وهم عائلة غليزر، ببيع النادي في الوقت الذي يستطلعون البدائل الاستراتيجية.هل يكون العرض القطري هو الأقرب أم تتراجع العائلة المالكة للنادي عن هذه الخطوة؟

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