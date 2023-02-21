يمني يعفو عن قاتل ابنه قبل تنفيذ القصاص بلحظات

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عفا زعيم إحدى القبائل اليمنية بمحافظة مأرب الشيخ عبدالله القحاطي، والد المجني عليه "صدام"، أمام مبنى نيابة مأرب الاستئنافية، عقب تلاوة وثيقة تنفيذ الحكم، وهو يتنازل عن حقه في تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا من قاتل ولده، المدعو ربيع الدماسي، الذي كان مقررًا تنفيذه.