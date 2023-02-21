سعد لمجرد.. بدء محاكمة المطرب المغربي في باريس بتهمة "الاغتصاب" والكشف عن تفاصيل الواقعة

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بدأت محاكمة الفنان سعد لمجرد في باريس بقضية الاغتصاب التي تتهمه بها الشابة لورا.. وينفي لمجرد مزاعم الاغتصاب وأقر بأنه استخدم الكحول والمخدرات في ذلك الوقت، ولكنه توقف الآن.