سعد لمجرد.. بدء محاكمة المطرب المغربي في باريس بتهمة "الاغتصاب" والكشف عن تفاصيل الواقعة
سعد لمجرد.. بدء محاكمة المطرب المغربي في باريس بتهمة "الاغتصاب" والكشف عن تفاصيل الواقعة
بدأت محاكمة الفنان سعد لمجرد في باريس بقضية الاغتصاب التي تتهمه بها الشابة لورا.. وينفي لمجرد مزاعم الاغتصاب وأقر بأنه استخدم الكحول والمخدرات في ذلك الوقت، ولكنه توقف الآن.
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