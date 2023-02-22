زلزال تركيا وسوريا: الخوف وصدمة الزلزال تلاحق الناس والشائعات تزيدها، كيف يمكن تقليل تأثيراتها؟
زلزال تركيا وسوريا: الخوف وصدمة الزلزال تلاحق الناس والشائعات تزيدها، كيف يمكن تقليل تأثيراتها؟
أعلن في سوريا عن وقوع وفيات وإصابات جراء الهلع والتدافع والقفز من الشرفات والمباني عند وقوع الزلزالين الأخيرين. استشاري علم النفس والطوارئ، محمود بحيص، يشرح كيفية تجنب صدمة الزلزال.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.