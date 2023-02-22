زلزال تركيا وسوريا: الخوف وصدمة الزلزال تلاحق الناس والشائعات تزيدها، كيف يمكن تقليل تأثيراتها؟

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أعلن في سوريا عن وقوع وفيات وإصابات جراء الهلع والتدافع والقفز من الشرفات والمباني عند وقوع الزلزالين الأخيرين. استشاري علم النفس والطوارئ، محمود بحيص، يشرح كيفية تجنب صدمة الزلزال.