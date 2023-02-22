هزيمة ساحقة لصلاح أمام بنزيمة في موقعة ليفربول وريال مدريد في الآنفيلد
هزيمة ساحقة لصلاح أمام بنزيمة في موقعة ليفربول وريال مدريد في الآنفيلد
ريال مدريد يسحق مضيفه ليفربول 5-2، وبهذا تلقت آمال ليفربول في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضربة موجعة، عقب خسارته القاسية، أمام ضيفه ريال مدريد اقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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