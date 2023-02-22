"مؤامرة لتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".. قيس سعيّد يدعو لوقف تدفق المهاجرين وجدل حول تصاعد العنصرية ضدهم
"مؤامرة لتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".. قيس سعيّد يدعو لوقف تدفق المهاجرين وجدل حول تصاعد العنصرية ضدهم
دعا الرئيس التونسي الى وقف تدفق المهاجرين إلى بلاده فيما دعت المنظمات الحقوقية الى نبذ خطاب العنصرية ضد المهاجرين
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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