"مؤامرة لتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".. قيس سعيّد يدعو لوقف تدفق المهاجرين وجدل حول تصاعد العنصرية ضدهم

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"مؤامرة لتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".. قيس سعيّد يدعو لوقف تدفق المهاجرين وجدل حول تصاعد العنصرية ضدهم

قبل 33 دقيقة

دعا الرئيس التونسي الى وقف تدفق المهاجرين إلى بلاده فيما دعت المنظمات الحقوقية الى نبذ خطاب العنصرية ضد المهاجرين

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: