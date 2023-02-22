"لدي 12 زوجة و102 من الأبناء وأكثر من 500 من الأحفاد ولا أتحمل الإنجاب مجددا"

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"لدي 12 زوجة و102 من الأبناء وأكثر من 500 من الأحفاد ولا أتحمل الإنجاب مجددا"

قبل ساعة واحدة

موسى كاسيرا في الثانية والستين من العمر من أوغندا متزوج من اثنتي عشرة امرأة ولديه من الأبناء مئة واثنان وأكثر من خمسمائة من الأحفاد وبالتأكيد يحمل هم هؤلاء. موسى يشتكي من حجم الأعباء والتحديات ولكن كيف يشعر العائلة من الزوجات والأبناء والأحفاد حيال هذه العائلة الكبيرة؟!

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: