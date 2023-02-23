"الرجل التونسي ما ينجمش يروحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا ولا ماديا".. تصريح للفنانة نجلاء بن عبدالله يثير جدلا
"الرجل التونسي ما ينجمش يروحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا ولا ماديا".. تصريح للفنانة نجلاء بن عبدالله يثير جدلا
أثارت الممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله جدلا على مواقع التواصل بعد تصريحات لها حول تعدد الزوجات والقدرة الجنسية للرجال في تونس.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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