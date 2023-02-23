"الرجل التونسي ما ينجمش يروحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا ولا ماديا".. تصريح للفنانة نجلاء بن عبدالله يثير جدلا

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"الرجل التونسي ما ينجمش يروحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا ولا ماديا".. تصريح للفنانة نجلاء بن عبدالله يثير جدلا

قبل 9 دقيقة

أثارت الممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله جدلا على مواقع التواصل بعد تصريحات لها حول تعدد الزوجات والقدرة الجنسية للرجال في تونس.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: