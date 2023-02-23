دوري أبطال أوروبا: هل ينجح ليفربول في العودة أمام ريال مدريد؟ وما هو مستقبل محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي؟

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دوري أبطال أوروبا: هل ينجح ليفربول في العودة أمام ريال مدريد؟ وما هو مستقبل محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي؟

قبل 50 دقيقة

اختتمت منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا دون أي فوز للفرق الإنجليزية. هل ينجح ليفربول في العودة أمام ريال مدريد بمباراة الإياب بعد الهزيمة الثقيلة ذهابا؟

وما هو مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول؟

في هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية نستعرض أيضا أسباب النتائج الجيدة للفرق الإيطالية، ونتحدث عن إمكانية أن يؤثر أداء باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.