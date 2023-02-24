أنور السادات.. جواز سفر الرئيس المصري الراحل يباع في مزاد بأمريكا وابنته تنفي علمها
أنور السادات.. جواز سفر الرئيس المصري الراحل يباع في مزاد بأمريكا وابنته تنفي علمها
أعلنت دار المزادات الأمريكية "هيرتيدج" عن بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بمبلغ 47500 دولار. وأكدت الدار أن جواز السفر كان صالحا في فترة زيارة السادات التاريخية لإسرائيل وأثناء اتفاق كامب ديفيد.
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