نقل آلاف السجناء الموشومين لأكبر سجن في السلفادور

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بدأت حكومة السلفادور في نقل الآلاف من أعضاء العصابات الخطيرة إلى السجن العملاق التي تزيد مساحته عن 410 آلاف متر مربع وتسع لـ 40 ألف نزيل. يأتي هذا بعد حملة مثيرة للجدل لاستهداف الجريمة، تسببت في ارتفاع عدد نزلاء السجون في البلاد.