رودينا أسامة.. وفاة الطالبة المصرية بسبب أزمة قلبية أعقبت تعرضها "للتنمر المدرسي"
رودينا أسامة.. وفاة الطالبة المصرية بسبب أزمة قلبية أعقبت تعرضها "للتنمر المدرسي"
قالت تقارير إعلامية إن الطالبة المصرية رودينا أسامة توفيت بسبب هبوط في الدورة الدموية، وذلك إثر تعرضها للتنمر المدرسي من عدد من زميلاتها، حسب تصريحات والدها، بينما تجري وزارة التعليم المصرية تحقيقا في ملابسات الوفاة.
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