الزمالك: ما هو مصير النادي المصري بعد حبس رئيسه مرتضى منصور؟

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الزمالك: ما هو مصير النادي المصري بعد حبس رئيسه مرتضى منصور؟

قبل ساعة واحدة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بياناً إعلامياً، يتعلق بمصير ومستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار حبس رئيسه المستشار مرتضى منصور لمدة شهر، بالإضافة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لإدانته، بحكم محكمة النقض، في سب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب.

نتناول في هذه الحلقة من بروح رياضية الجدل المثار حول مرتضى منصور وإمكانية منعه من مزاولة أي نشاط رياضي مستقبلاً.

وفي هذه الحلقة أيضا:

على هامش مؤتمر ومعرض سبورتس إكسبو 2023 الذي يقام في مصر للمرة الأولى، كُرِّم عدد من الرياضيين المصريين الذين حققوا إنجازات عديدة في الأعوام الأخيرة. تحدث بعضهم لـ بي بي سي حول مشاركتهم في المعرض وآمالهم خلال المشاركات الرياضية المقبلة.

وفي هذه الحلقة نطلعكم أيضا على أبرز مباريات كرة القدم حول العالم: مانشستر يونايتد يتوج بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وأبرز مباريات الدوري الإسباني والإيطالي، والهلال السعودي يضرب موعداً مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا .