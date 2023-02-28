نساء رائدات في العلوم
تبلغ نسبة النساء في المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي امرأة واحدة لكل خمسة مهنيين
وعادة ما تحصل الباحثات على منح أقل قيمة من التي يحصل عليها أقرانهنَّ من الرجال، وعلى الرغم من أنَّ نسبة الباحثات تبلغ 33,3% من مجمل الباحثين، فإنَّ 12% فقط من أعضاء الأكاديميات الوطنية للعلوم من النساء.
فريق بي بي سي إكسترا احتفى بالنساء العربيات العالمات وتحدث معهن عن أبرز الصعوبات التي تواجهها.
تمارا الزين الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان سلطت الضوء على أبزر أسباب ضعف التمثيل النسوي في المجالات العلمية وحدثتنا عن (مرصد دوركن) لدعم النساء العاملات في مجال العلوم.
كذلك سافرنا إلى الفضاء مع أسماء جديدي - رئيسة قسم طب الفضاء في الجمعية التونسية للفضاء وشرحت لنا عن هذا التخصص وآفاقه المستقبلية.
وحول المحتوى العلمي العربي على الانترنت ضيفتنا من الأردن سلام قطناني شاركت معنا الطرق الجذابة لتبسيط العلوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تقديم: سيف الدين الرباعي
إعداد : رانيا شلبي وسارة بونوار
مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية
رئيسة تحرير: أوليفيا لوبوادوفان