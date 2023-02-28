أمل وهبي.. الفنانة الجزائرية تنفي ما قيل إنه "علاقة خاصة" بينها وبين بوتفليقة
أمل وهبي.. الفنانة الجزائرية تنفي ما قيل إنه "علاقة خاصة" بينها وبين بوتفليقة
في مقابلة تلفزيونية مطولة مع قناة الشروق، قالت الفنانة الجزائرية أمل وهبي إن ما نقله محمد بن شيكو في كتابه حول وجود علاقة بينها وبين بوتفليقة مجرد أكاذيب، وأنها لجأت إلى القضاء الذي أنصفها وأجبر بن شيكو على الاعتذار.
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