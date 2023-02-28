عبد المجيد تبون.. وزير كويتي سابق يدعو الرئيس الجزائري للسلام مع المغرب
عبد المجيد تبون.. وزير كويتي سابق يدعو الرئيس الجزائري للسلام مع المغرب
لمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار تلفزيوني إلى وجود "مشروع سلام" يمكن أن تطرحه بلاده لوقف الحرب في أوكرانيا. هذا التلميح لم يعجب وزير الإعلام الكويتي السابق الذي دعاه إلى تصحيح علاقة الجزائر مع جارتها المغرب.
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