وقف عرض مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة" في العراق

قبل 16 دقيقة

عقب جدل طائفي وفني واسع أثاره إعلان مجموعة قنوات "أم بي سي" السعودية عرض مسلسل معاوية، وما تلاه من إعلان قناة الشعائر العراقية عن إنتاج فيلم باسم " شجاعة أبي لؤلؤة النهاوندي"، يتساءل كثيرون عن دوافع التراجع عن عرضهما في العراق.

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