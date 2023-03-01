أول كأس عالم لجمع القمامة في اليابان.. ومشاركة بلد عربي وحيد
أول كأس عالم لجمع القمامة في اليابان.. ومشاركة بلد عربي وحيد
تنظم اليابان نسخة جديدة وفريدة من بطولة كأس العالم لجمع القمامة. ويتنافس المشاركون في البطولة على رياضة سبوغومي أو جمع القمامة وبطولة ستجوب شوارع العاصمة اليابانية بحثًا عن القمامة في نوفمبر/ تشرين الثاني ومصر البلد العربي الوحيد المشارك بتلك البطولة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.