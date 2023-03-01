أول كأس عالم لجمع القمامة في اليابان.. ومشاركة بلد عربي وحيد

قبل 34 دقيقة

تنظم اليابان نسخة جديدة وفريدة من بطولة كأس العالم لجمع القمامة. ويتنافس المشاركون في البطولة على رياضة سبوغومي أو جمع القمامة وبطولة ستجوب شوارع العاصمة اليابانية بحثًا عن القمامة في نوفمبر/ تشرين الثاني ومصر البلد العربي الوحيد المشارك بتلك البطولة.